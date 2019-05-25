Irak'ın kuzeyinde, temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat'ta göreve başlayan ve teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün (25),cenazesi memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Şehit Köklü'nün naaşı, önce helallik alınması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

DHA'da yer alan habere göre şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da ilçe meydanına götürüldü. Burada düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.