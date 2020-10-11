Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimi kim kazandı? sorusu merak konusu oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamadı. Peki KKTC seçimi 2. tura mı kaldı? İşte detaylar...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.