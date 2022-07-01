Kuzey Kore basını iddia etti: Ülkede salgına Güney Kore'den gelen balonlar neden oldu

"Kuzey Kore'de salgına Güney Kore'den gelen balonlar neden oldu" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Kuzey Kore basınında yer alan haberlerde, ülkede 2 yılı aşkın süre sonra tespit edilen koronavirüsün Güney Kore'den uçan balonlarla geldiği iddia edildi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, nisan ayında Ipho kasabasında "tanımlanamayan objeyi" elleyen bir asker ve 5 yaşındaki kızın önce ateşlendiğini sonra da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını yazdı. Haberde, bu kişilerin temas ettiği insanların da ateşlenmeye başladığı ifade edildi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişiler, yıllardır aralıklı olarak uçan balonlarla bülten veya insani yardım gönderiyor.

Kuzey Kore basınında yer alan haberlerde, Güney Kore'den balonlarla koronavirüsün yayıldığı iddia edilirken, Güney Koreli yetkililer, böyle bir ihtimalin olmadığını söyledi.