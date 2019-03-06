Kuzey Kore 'bir uydu fırlatma istasyonunu yeniden kuruyor'

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Kuzey Kore'nin geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump ile ilk görüşmesinde sökme sözü verdiği bir uydu fırlatma istasyonundaki bazı tesisleri yeniden inşa ettiği öne sürüldü.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, ülkenin istihbarat servisi tarafından bilgilendirilen milletvekillerine dayandırdığı haberinde, Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunda bazı yeniden inşa faaliyetlerinin olduğunu yazdı.
ABD merkezli 'North 38' adlı gözlem örgütü de uydu fotoğraflarına dayanarak, 16 Şubat ve 2 Mart arasında uydu fırlatma rapmasının yeniden kurulduğunu duyurdu.
27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya gelmiş, iki lider arasındaki görüşmeler anlaşma olmadan sonuçlanmıştı.
ABD, Kuzey Kore'ye nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini teklif ediyordu.
Sohae istasyonunun uydu fırlatmak ve füze motorlarını test etmek için kullanıldığı, buradan balistik füze denemesi yapılmadığı belirtiliyor.
Haberlerin ardından Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Salı günü, Pyongyang nükleer programından vazgeçmediyse, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların ağırlaştırılabileceğini söyledi.
Bolton, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer bunu yapmak istemiyorlarsa, Başkan Trump'ın oldukça açık olduğunu düşünüyorum… Uygulanan ezici ekonomik yaptırımların hafifletilmesi mümkün olmayacaktır ve hatta ağırlaştırılmasını düşünebiliriz" dedi.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) de uydu görüntülerine dayanarak, Kuzey Kore'nin tesiste "hızlı bir yeniden inşa sürecine girdiğini" öne sürdü.
Amerikan yönetiminden Reuters'a ismini vermeden konuşan bir kaynak ise, Yonhap haber ajansının haberini dayandırdığı Güney Kore istihbaratının komşu ülke ile ilgili haberler konusunda güvenilir olduğunu, ancak tesisteki çalışmaların alarm verecek düzeyde görülemeyeceğini söyledi.
Aynı kaynak, uydu görüntülerine bakıldığında Kuzey Kore'nin füze denemelerine yeniden başladığı sonucuna varılamayacağını da kaydetti.
Amerikalı iki senatör bu haberlerden bağımsız olarak, Pyongyang yönetimiyle iş ilişkisi kuran tüm bankalara yaptırım getirilmesine yönelik yasanın yeninden uygulamaya konmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazartesi günü, Washington'ın gelecek haftalarda Kuzey Kore'ye delegasyon gönderebileceğini söylemişti. Ancak son haberlerin ardından müzakerelerin yeniden başlamasına dair umutlar sönebilir.
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