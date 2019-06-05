Kuzey Kore: 'Çalışma kampına gönderildiği' iddia edilen yetkili, Devlet Başkanı Kim Jong-un'la konserde görüldü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "sağ kolu" olarak bilinen ve çalışma kampına gönderildiği iddia edilen eski istihbarat yetkilisi General Kim Yong-chol, Pazar günü Kim ile birlikte bir sanat etkinliğinde görüldü.

Kuzey Kore medyasında yayımlanan görüntülerde Kim Yong-chol, Kim Jong-un'un solunda görülüyor. Kim Jong-un ve Kim Yong-chol arasında üç kişi var.

Güney Kore medyasında Cuma günü yayımlanan haberlerde, Kim Yong-chol'un Vietnam müzakerelerinin çıkmaza girmesinden sorumlu tutulup cezalandırılmak amacıyla "çalışma kampına gönderildiği" ve "ideolojik eğitime tabi tutulduğu" iddia edilmişti.

Kim Yong-chol, Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında müzakerelerin başlamasında önemli rol oynamış, Şubat ayında liderler arasında Vietnam'da yapılan ikinci zirve öncesinde, Kim'in mektubunu iletmek üzere Washington'a gitmişti.

Konuyla ilgili ilk haberi ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırarak yayınlayan Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, daha önce de Kuzey Kore ile ABD müzakerelerine katılmış olan Kim Hyok-chol adlı temsilcinin Pyongyang Havaalanı'nda öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kim Hyok-chol'un ismi Pazar günkü etkinliğe katılanlar listesinde bulunmuyordu. Ancak cezalandırıldığı veya idam edildiğine dair herhangi bir haber devlet medyasında yer almadığı gibi, nerede olduğu da bilinmiyor.

'Hala etkin bir konumda olduğunu gösterir'

Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Kookmin Üniversitesi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Andrei Lankov, Kim Yong-chol ile ilgili olarak, "Rütbesinin düşürülmesine şaşırmam ama Pazar günü oldukça canlı görünüyordu, bu da hala etkin bir konumda olduğunu gösterir" yorumunu yaptı ve ekledi:

"Çalışma kampında olsaydı böyle bir etkinliğe katılmasına asla izin verilmezdi."

Kuzey Kore'de üst düzey görevlerde olan kişilerin liderin gözünden düştüğü, tasfiye veya idam edildiğine dair iddiaların doğruluğunu kanıtlamak zor.

Bugüne dek söz konusu iddiaların çoğunlukla doğru olmadığı da görüldü.

Güney Kore medyası ve hükümeti daha önce de Kuzey Koreli bazı kişilerle ilgili "tasfiye" iddialarında bulunmuş ancak söz konusu kişiler daha sonra Kim Jong-un'un yanında görülmüştü.

Kuzey Koreli şarkıcı Yon Song-wol'un 2013'te "orkestrasının önünde makineli tüfekle vurulduğu" iddia edilmiş ancak Yon'da 2018'de Seul'daki Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey Kore takımıyla birlikte görülmüştü.