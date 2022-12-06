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Haberler Dünya Kuzey Kore'de Güney Kore dizisi izleyen üç liseliye idam kararı -Güncel haberler
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Kuzey Kore'de Güney Kore dizisi izleyen üç liseli için idam kararı

Yerel medyanın bildirdiğine göre Güney Kore dizilerini izleyip, arkadaşları arasında dağıttıkları için üç lise öğrencisi hakkında idam kararı alındı.

Kuzey Kore'de Güney Kore dizisi izleyen üç liseliye idam kararı -Güncel haberler
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Independent'ta yer alan habere göre, Çin sınırına yakın Hyesan bölgesindeki gençler, Ekim ayının başlarında, birçok Güney Kore ve ABD dizisi izledi ardından da bunu diğer öğrenciler arasında dağıttı.

Özgür Asya Radyosu'nun olaya tanık olan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, yakalanan 3 genç Güney Kore filmlerini izleyip dağıttığı için kurşuna dizerek idam etti.

Sonrasında yapılan açıklamada 2 gencin Güney Kore filmlerini izleyip dağıttığı için, 1 gencin ise üvey annesini öldürdüğü için idam edildiği ifade edildi.

Kuzey Kore'de Güney Kore'ye yönelik içerikleri izlemek, paylaşmak ve satmak yasak olarak biliniyor. Bunu yapanlar idam cezasına çarptırılıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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