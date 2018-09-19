Moon, Kore Yarımadası'ndaki tarihi zirvenin ikinci gününde yaptığı açıklamada, Kim Jong Un'un uluslararası uzmanların da gözetiminde, nükleer silahlandırmaya yönelik spesifik bir adım olarak nitelendirdiği, bir füze motoru test istasyonunu ve füze fırlatma rampasını sökerek, kalıcı olarak ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.



Güney Kore lideri, Kuzey Kore'nin ABD'nin gerekli karşılıkları vermesi halinde, ana Nyongbyon nükleer kompleksini kalıcı olarak sökmenin de arasından bulunduğu daha ileri adımlar atmak istediğini de ekledi.



Moon ve Kim, Pyongyang'daki zirve görüşmelerinin ikinci gününün sonunda bir de ortak bildiri imzaladı. İki lider, iki ülke sınırında yer alan bir köyde mayınların kaldırılması kararı aldı. Kim, yakın gelecekte Güney Kore'yi ziyaret edeceğini açıkladı.



Üçüncü kez bir araya gelen liderler, üç gün sürecek zirvede Kuzey Kore'nin Washington'la yürütülen görüşmeleri sürdürmesinin yanı sıra iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarım Adası'nda barış sağlanması için görüşmeler yapıyor.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang Havaalanı'nda sıcak bir karşılama töreni düzenlendi. İki lider üstü açık bir limuzinle Pyongyang sokaklarında ilerlerken aracı ellerinde Kuzey Kore ve Kore Yarımadası´nın birliğini simgeleyen bayraklar taşıyan kalabalık gruplar karşıladı.



İki lider daha sonra baş başa görüşme yaptı. Kuzey Kore liderinin yönetimde etki sahibi kız kardeşi Kim Yo Jong ve İşçi Partisi üst düzey yetkililerinden Kim Yong Chol da görüşmede hazır bulundu.



Zirvenin başlangıcında Kim, Moon'a Başkan Donald Trump'la Haziran ayında düzenlenen zirveye arabuluculuk yaptığı için teşekkür etti.



Moon ise Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na bir delegasyon gönderme kararı aldığı için Kim´e teşekkürlerini ileterek karşılık verdi.

TRUMP TWEET ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, bugün bir Twitter mesajında şöyle dedi: " Kuzey Kore lideri Kim Jong Un nihai müzakerelere bağlı olarak nükleer denetime izin vermeyi ve bir nükleer deneme sahası ile (füze) fırlatma rampasının uluslararası uzmanlar önünde kalıcı olarak sökülmesini kabul etti."

Trump'ın sözünü ettiği konular Kim ile Güney Kore lideri Moon jae-in arasında dün Seul'de yapılan görüşmede kararlaştırımıştı. Trump, "Bu süre içinde füze fırlatma da, nükleer deneme de yapılmayacak" dedi.

Kim ve Moon arasında ele alınan konulardan biri olan, Kore Savaşında ölen bazı Amerikan askerlerinin cenazelerinin iadesi konusunda da Trump, "Kahamanlarımızın cenazelerinin ülkeye gönderilmesi devam ediyor. Ayrıca Kuzey ve Güney Kore 2032 Olimpiyatlarına ortaklaşa ev sahipliği yapmak için başvuracaklar. Çok heyecan verici" dedi.

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