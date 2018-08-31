Kuzey Kore'nin dış politika propaganda web sitesi olan Uriminzokkiri'de, " ABD diyalog perdesi arkasında ağır ve düşmanca faaliyetler yürütüyor" ifadeleri yer aldı.

Sitede, "ABD, Japonya, Filipinler ve Güney Kore'ye özel birlikler göndererek Kuzey Kore'ye karşı gizli bir tatbikat hedefliyor. Eğer Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkiler geçen yılki gibi gene kötüleşir ve Kore Yarımadası savaş kriziyle yüz yüze gelirse bu komploları kuranların sorumluluğu üstlenmeleri gerekecektir" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin dış politika websitesinde, ABD'nin gözünü açarak zamanın ne kadar değiştiğini ve kiminle pazarlık yaptığını iyi görmesi, faydasız askeri kumar oynamayı bırakarak Kuzey Kore ile ABD arasında yapılan tarihi anlaşmanın uygulanması için üstüne düşeni yapması gerektiğine vurgu yapıldı.

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