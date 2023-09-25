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        Haberler Dünya Kuzey Kore'den Güney Kore liderine: Küçük beyinli, diplomatik aptal

        Kuzey Kore'den Güney Kore liderine: Küçük beyinli, diplomatik aptal

        Kuzey Kore'nin resmi ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 'küçük beyinli' ve 'diplomatik aptal' olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:14
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        "Küçük beyinli, diplomatik aptal"
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        Geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ve Rusya'nın Güney'e tehdit oluşturacak silah anlaşmaları konusunda anlaşması halinde Güney Kore'nin 'boş durmayacağını' söylemişti.

        Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA konuya ilişkin haberde "Kukla hain Yoon Suk Yeol, 78. BM Genel Kurulu'nda bile Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilere kötü niyetli bir şekilde iftira attı" derken, komşu ülkelerin birbirleriyle yakın ilişkileri sürdürmesinin oldukça doğal ve meşru bir hak olduğunu yazdı.

        KCNA'in haberinde "Çöp gibi bir beyne sahip bir adamın Kuzey Kore-Rusya arasındaki dostane ilişkilerinin gelişmesinin derin ve muazzam anlamını anlayamadığı aşikar. Dünyada hiç kimse, 'siyasi olgunlaşmamış', 'diplomatik aptal' ve 'beceriksiz genel müdür' gibi utanç verici kötü şöhretlere sahip olan kukla Yoon Suk Yeol'un histerik krizine kulak vermez" ifadeleri kullanıldı.

        Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Koo Byoungsam ise KCNA'in hakaretlerinin "Kuzey Kore'nin temel görgü kurallarından ve sağduyudan yoksun, standartların altındaki sistemini" gösterdiğini söyledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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