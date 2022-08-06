Kuzey Kore'den sert tepki: ABD'ye pahalıya mal olacak

Jo, Pelosi'nin ziyareti sırasında Kuzey Kore karşıtı duyguları kışkırttığını ve Çin'i kızdırdığını ifade etti.

Jo, Pelosi'nin "uluslararası barış ve istikrarın en fena yok edicisi" olduğunu ifade etti.

Pelosi'nin, Güney Kore'de bulunduğu sırada Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile Koreler arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret ettiğini anımsatan Jo, Pelosi'nin Kuzey Kore ile karşılıklı meydan okuma atmosferini kışkırttığını belirtti.

"(Pelosi'nin) Kore Yarımadası'nda kazasız belasız gidebileceğini düşünmesi ölümcül bir hata olurdu. (Pelosi'nin) Gittiği her yerde neden olduğu sorunların tüm kaynakları, ABD'ye pahalıya mal olacak."

Pelosi'nin Güney Kore'deki davranışlarının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye karşı olan düşmanca politikasını net şekilde gösterdiğini savunan Jo, şu değerlendirmede bulundu:

PELOSI'NİN TARTIŞMALI ZİYARETİ

Görsel: Associated Press

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.

Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti sürdüğü sırada konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor." dedi. Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.