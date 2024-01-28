Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Getty Images Kuzey Kore'nin bir önceki füze denemesi, Seul'de televizyonlarda izlendi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarında seyir füzeleri ateşlediğini açıkladı.

Nükleer silahlara sahip ülkenin son aylarda defalarca yaptığı füze denemeleri bölgede gerilimin yükselmesine neden oldu.

Kuzey Kore, son olarak Pazar günü Sinpo limanı yakınlarında füze fırlattı. Ancak füzelerin ne sayısı ne de türü belli değil.

Pazar sabah saatlerinde gerçekleştirilen yeni fırlatmayla ilgili olarak Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın koordinasyon içinde" dedi.

Güney Kore'de Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin Çarşamba günü de Pulhwasal-3-31 adlı yeni bir stratejik seyir füzesi denemesi yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son aylarda politikalarında ve söylemlerinde giderek daha agresif bir tutum sergileyerek çeşitli barış anlaşmaları sona erdirdi ve askeri eylemlerini arttırdı.

Pyongyang yönetimi Ocak ayının başından bu yana yeni katı yakıtlı füzelerini ve nükleer silah taşıyabildiği iddia edilen su altı saldırı dronlarının test ettiğini öne sürdü.

Yaklaşık iki senedir aylık olarak füze denemeleri yapan ülke, silah geliştirme faaliyetleriyle BM yaptırımlarını da açıkça ihlal ediyor.

Kim Jong Un bu ayın başlarında yaptığı bir değerlendirmede Güney Kore ile yeniden birleşme yönündeki eski temel hedefinin sona erdiğini ilan etti ve Güney Kore’yi "baş düşman" olarak tanımladı.

Bu durum Kuzey Kore'nin savaşa hazırlandığı endişelerine yol açtı.

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol bu ay kabinesine yaptığı açıklamada, Kuzey'in bir provokasyon gerçekleştirmesi halinde Güney'in "kat kat daha güçlü bir şekilde karşılık vereceğini" söyledi ve Güney Kore ordusunun "ezici karşılık verme kabiliyetine" işaret etti.