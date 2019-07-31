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Kuzey Kore 'farklı tipte' iki balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlatıldığını bildirdi. Çarşamba günü fırlatılan füzelerin "önceki modellerden farklı tipte" olduğunu da açıkladı.

Kuzey Kore 'farklı tipte' iki balistik füze denemesi gerçekleştirdi
BBC TÜRKÇE
- AFP
Arşiv

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Ajansa bilgi veren Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, fırlatmanın Hodo Yarımadası'ndan gerçekleştiğini açıkladı.

250 kilometre havada kalan füzelerin, 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve sonrasında Japon Denizine düştüğü belirtildi.

Pyongyang haberlerle ilgili henüz bir açıklama yayımlamadı.

Japon Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise bölgelerine balistik füze düşmediği kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, Çarşamba günü fırlatılan füzelerin "önceki modellerden farklı tipte" olduğunu da açıkladı.

Kuzey Kore geçen hafta da 430 kilometre havada kalan iki kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.

Bu son füze deneleri öncesi Pyongyang, Guzey Kore ile ABD arasında her yıl düzenlenen bir tatbikata yönelik eleştirilerini açıklamıştı.

Kuzey, bu tatbikatların, nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlamasını etkileyebileceğini duyurdu.

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