Haberler Dünya Kuzey Kore hakkında 20 ürkütücü ve garip gerçek

Kuzey Kore hakkında 20 ürkütücü ve garip gerçek Resmi ismi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan (DPRK) Kuzey Kore, birçok insan tarafından merak edilen bir ülke. Kuzey Kore hakkında bilinen bilgiler oldukça sınırlıdır. İşte Kuzey Kore'nin ürkütücü gerçekleri. Habertürk Giriş: 03.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:49 facebook

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Kuzey Kore, Japonya'nın uzun süreli işgalinin ardından 9 Eylül 1948'de Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Kore'nin kuzey yarısında kuruldu. 2018 ylı itibarıyla, ülkenin toplam 120.540 kilometrekare bir alanda yaşayan 25.549.604 (Yirmi beş milyon beş yüz kırk dokuz bin altı yüz dört) kişilik bir nüfusa sahip olduğu ve km kare başına 212 nüfus yoğunluğu yaşandığı tahmin ediliyor.

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KUZEY VE GÜNEY KORE 1950'DEN BERİ SAVAŞ HALİNDE Kore'nin Japonya tarafından işgal edilmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte hem Sovyet Rusya'nın hem de ABD'nin geleceğine dair planlar yapıldı. ABD liderliğindeki güçler Kore'nin güneyini, Sovyet liderliğindeki güçler ise kuzeyi işgal etti. Güneyde ABD kontrolü altında Batı yanlısı bir hükümet kuruldu ve kuzeyde Sovyet destekli komünist bir hükümetin kurulması hedeflendi. Her iki taraf da Kore'yi birleştirmeyi hedeflerken yeni Kore'nin nasıl olması gerektiği konusunda güney ve kuzey arsınad çok farklı fikir ayrılıkları oluştu. Ortak zemin bulma fikirlerinin defalarca başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 1950'de savaş çıktı. 1953'te savaş çıkmaza girerken, iki taraf arasında resmi bir barış anlaşması hala imzalanmadı.