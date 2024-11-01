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        Haberler Dünya Kuzey Kore ile Rusya arasında kritik temas: Koreli bakan Moskova'da | Dış Haberler

        Kuzey Kore ile Rusya arasında kritik temas: Koreli bakan Moskova'da

        Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna cephesine 10 bin askerini gönderdiği haberlerinin akabinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmek için Moskova'ya geldi. Kuzey Koreli bakan, ABD ve Güney Kore'yi, Kuzey Kore'ye nükleer saldırı planı yapmakla suçladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:21
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        Kuzey Kore ile Rusya arasında kritik temas
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        Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldiği bildirildi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya trenle gelen mevkidaşı Choe'yi Yaroslavskiy garda çiçekle karşıladı.

        Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmede ABD ve Güney Kore'yi ülkesine karşı bir nükleer saldırı planlamakla suçladı.

        Choe, Washington ve Seul arasında düzenli olarak yapılan istişarelerden bahsetti ve bu görüşmelerde böyle bir planın yapıldığını iddia etti.

        Kore Yarımadası'ndaki durumun her an "patlayıcı" hale gelebileceğini söyleyen Choe, Lavrov'a Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğinin güçlendirilmesi ve gerektiğinde misilleme amaçlı bir nükleer saldırıya hazır olunması gerektiğini söyledi.

        Choe, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna ile olan ve Moskova'nın kazanacağını söylediği savaşında yardım etmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

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