Kuzey Kore ile Rusya arasında kritik temas: Koreli bakan Moskova'da

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya trenle gelen mevkidaşı Choe'yi Yaroslavskiy garda çiçekle karşıladı.

Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmede ABD ve Güney Kore'yi ülkesine karşı bir nükleer saldırı planlamakla suçladı.

Choe, Washington ve Seul arasında düzenli olarak yapılan istişarelerden bahsetti ve bu görüşmelerde böyle bir planın yapıldığını iddia etti.