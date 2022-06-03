Kuzey Kore lideri Kim'den Kraliçe'ye tebrik 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl dönümünü tebrik etti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kim, Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yıl dönümü kutlayan bir mektup gönderdi. Mektuba ilişkin detay verilmedi.

Kuzey Kore ve İngiltere 2000 yılında diplomatik ilişki kurmaya başladı, iki ülke büyükelçilik binaları açtılar.

Diğer yandan, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini hızlandırmasıyla ABD ve Batı ile ilişkileri son yıllarda bozuldu.