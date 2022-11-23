Kim'in kardeşinden ABD'ye tehdit 0:00 / 0:00

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Kim Yo Jong'un uyarısı, ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki çağrısından saatler sonra geldi.

Toplantıdan Thomas-Greenfield, Kuzey Kore'nin silah programlarındaki ilerlemesini sınırlamak için harekete geçilmesini destekleyen 14 ülke tarafından yapılan bir açıklamayı okumuştu.

Kuzey Kore lideri Kim'den sonra ülkenin en güçlü ikinci kişisi olarak kabul edilen Kim Yo Jong, ABD'yi; İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle birlikte 'iğrenç bir ortak bildiri' yayınladığı için eleştirdi.

Kardeş Kim, ABD'yi 'korkuyla havlayan bir köpeğe' benzetti ve ABD liderliğindeki açıklamayı "egemenliğimizin ahlaksız bir ihlali ve ağır bir siyasi provokasyon" olarak değerlendireceklerini söyledi.

Kim "ABD, Kuzey Kore'yi silahsızlandırmaya ne kadar çaresizce çalışırsa çalışsın, anti Kuzey Kore eylemlerinde harekete geçerse, daha ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacak" dedi. Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik herhangi bir girişime müsamaha göstermeyeceğini ve ulusal güvenliğini korumak için sonuna kadar 'en sert karşı eylemi' yapacaklarını da söyledi.

Pazartesi günü, Kuzey Kore dışişleri bakanı Choe Son Hui, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "ABD'nin kuklası" olarak nitelendirmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.