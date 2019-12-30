Kuzey Kore devlet medyasına göre Kim Jong-un, İşçi Partisi liderleriyle planda olmayan bir toplantı yaptı ve ülkenin egemenliği ve güvenliğini garanti altına almak için, "şu anki durumun gerektirdiği şekilde mutlak ve saldırgan önlemler alma" çağrısı yaptı.

Kim, bu önlemlerin ne olduğuna dair detaylı bir bilgi vermedi.

Yılın bu zamanı hiç yapmadığı şekilde başkent Pyongyang'da partisinin liderleriyle bir araya gelen Kuzey Kore lideri, ABD ile süren nükleer müzakerelerde Washington'ın yeni imtiyazlar konusunda yıl sonuna kadar uzlaşmaması durumunda "yeni bir yol izlemek zorunda kalacağını" söylemişti.

Yıl sonu yaklaşırken Kuzey Kore'nin görüşmeleri tamamen bitirmesi ve yeniden nükleer silah denemeleri yapmasından endişe ediliyordu.

Pazar günü Kim Jong-un'un sözleri yayımlanmadan önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD televizyonuna Kuzey Kore'nin herhangi bir nükleer denemesi karşısında ABD'nin de "alet kutusunda birçok aleti olduğunu" söyledi:

"Değerlendirmesini yaparız ancak ABD, bu durumlarda yaptığı gibi gerekli adımları atacaktır. Eğer Kim Jong-un bu yöntemi benimserse olağanüstü bir hayal kırıklığı yaratır ve bu hayal kırıklığının karşılığını da gösteririz."

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre Cumartesi günü başlayan ve Pazar günü devam eden toplantı, Pazartesi gününe de uzadı.

Parti liderleri toplantısı, ülkenin en üst düzey karar alıcılarının bir araya geldiği bir buluşma. Ancak ülkede tam hakimiyet sahibi olan lider Kim Jong-un son sözü söylüyor.

Kim Jong-un, her yılın ilk günü "Yeni Yıl Hitabı" yapıyor. Daha önceki konuşmalarında ülkenin nükleer silahlardan arındırılabileceğini söylemişti. Bu yılki konuşmasında yeni politikayla ilgili detay vermesi bekleniyor.

ABD ile görüşmeler hangi aşamada?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü bir araya gelerek Rusya ve Çin'in, içinden çıkılmaz hale gelen müzakerelerin ilerleyebilmesi için Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlardan bazılarının yumuşatılması önerisini görüşecek.

Washington, daha önce bu öneriye olumsuz yanıt vermiş; kendi uyguladığı yaptırımları yumuşatmak istemediğini duyurmuştu.

İki hafta önce de, ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Kim Jong-un'a müzakerelere yeniden başlama çağrısı yapmıştı.

Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018'de Singapur'da ve ardından bu yıl Şubat ayında Vietnam'da bir araya gelmiş, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmüştü.

İki lider son olarak Haziran ayında, planda olmayan şekilde Kuzey ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış tampon bölgede bir araya geldi.

Ancak son aylarda iki ülke arasındaki gerilim arttı.

Kuzey Kore yeniden kısa menzilli füze denemelerine başladı, iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Pyongyang, müzakerelerde ilerleyebilmek için Washington'ın yıl sonuna kadar yaptırımları hafifletmesi çağrısı yaptı.

Tartışmalar sırasında Kim Jong-un, Trump için "bunak" derken Trump da Kuzey Koreli mevkidaşına "roket adam" benzetmesi yaptı.