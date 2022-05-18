Kuzey Kore lideri tepki gösterdi: Mücadele yetersiz! 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkede geçen hafta ilk kez tespit edilen koronavirüs vakalarıyla mücadelede yetkililerin 'yetersiz' olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Ülkede 232 bin 880 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiği rapor edilirken, kaç kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmedi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin bir politbüro toplantısına başkanlık eden Kim, salgınla mücadelede devlet kapasitesindeki yetersizlikten bahsetti ve krizle başa çıkmada karmaşıklığın arttığını söyledi.

İlk koronavirüs vakasının geçen hafta tespit edildiği Kuzey Kore'de 1 milyon 72 bin kişi yüksek ateş belirtisi şikayetiyle başvuruda bulundu, 62 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede kitlesel aşılama henüz başlamadı, test kapasitesinin de sınırlı olduğu düşünülüyor.

KİM JONG UN ORDUYA EMİR VERDİ

Kuzey Kore Devlet Medyası'nın (KCNA) haberine göre, ülkede salgınla mücadelede için yoğun bir çaba harcanıyor. KCNA ayrıca, yetkililerin ve araştırmacıların etkili tedavi yönetiminin bulunması için çabalarını hızlandırdığı belirtti, çalışmalara yönelik ayrıntı verilmedi.

Salgınla mücadele kapsamında, Kuzey Kore'de 3 bin askeri tıp personeli göreve çağrıldı. KCNA, çok sayıda askeri personelin çalıştığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye destek amaçlı tıbbi malzeme göndermeyi teklif etti, ancak Kuzey Kore henüz yanıt vermedi.