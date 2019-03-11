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Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim Jong Nam'ı öldürmekle suçlanan kadın serbest

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ı öldürmekle suçlanan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah, hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakıldı. Aisyah, 2017'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında, Kim'in yüzüne VX sinir gazı bulaştırmakla suçlanıyordu.

Giriş: 11.03.2019 - 12:50 | Güncelleme:
- AFP
Siti Aisyah, mahkemeden sonra serbest bırakıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ı öldürmekle suçlanan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah, hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

Aisyah, 2017'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında, Kim'in yüzüne VX sinir gazı bulaştırmakla suçlanıyordu.

Aisyah ve aynı suçla itham edilen Vietnamlı Doan Thi Huong, iddiaları reddediyor ve bir televizyon bir televizyon şakasının parçası olduklarını sandıklarını söylüyorlardı.

Savcı, kararının nedenini söylemeden cinayet suçlamasının düşürülmesini istedi. AFP Haber Ajansı'na göre yargıç ise savcının talebini kabul etti ve "Siti Aisyah serbest" dedi. Ancak bu karar, Aisyah'ın beraat ettiği anlamına gelmiyor.

Aisyah, suçlu bulunması halinde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi.

Aisyah mahkemeden çıkarken "Mutluyum. Bunun olacağını bilmiyordum. Beklemiyodum." dedi.

Kuala Lumpur'daki BBC Muhabiri Jonathan Head, Aisyah hakkında Vietnamlı zanlıya kıyasla daha az kanıt varmış gibi göründüğünü söylüyor.

Huong'un da bugün mahkemede ifade vermesi bekleniyordu. Ancak avukatlarının talebiyle duruşma ertelendi.

Cinayet nasıl işlendi?

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de iki kadın yanına yaklaştığında Macau'ya giden bir uçağa binmeyi bekliyordu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadınların ellerini Kim'in yüzüne sürmelerinin ardından uzaklaşmaları görülüyor.

Kim, hastaneye kaldırılrken ölmüş ve daha sonra, bilinen tüm kimyasalların en zehirlilerinden biri olan VX'le temas ettiği belirlenmişti.

Kuzey Kore yönetimi, cinayetin arkasında oldukları iddiasını reddediyor, ancak cinayetin işlendiği gün Malezya'dan kaçan Kuzey Koreliler olduklarına inanılan zanlılara da suçlama yöneltildi.

Kuzey Koreli zanlılar, Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranmalarına karşın bulunamadılar.

Kadınların savunmaları ne?

İki zanlı, bir Kuzey Kore komplosunun masum kurbanları olduklarını öne sürüyorlar.

Avukatlarına göre, Kim'in öldürülmesinden önce kadınlara, havaalanları, oteller ve alışveriş merkezlerinde insanların yüzlerine sıvı sürdükleri şakalarda yer almaları için para ödendi.

- AFP/Getty Images
Kim Jong-nam'ın 2001'de çekilen fotoğrafı

Kadınlar da havaalanındakinin sadece bir başka şaka olduğunu düşündü. Avukatlar mahkemede kadınların Kim'i öldürmek için bir nedenleri olmadığının görüleceğini söylüyorlardı.

Kim Jong-Nam kimdi?

Kim Jong-Nam Kuzey Kore'nin otoriter lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyiydi.

Bir zamanlar ülkenin potansiyel lideri olarak görülüyordu, ancak babası Kim Jong-il öldüğünde, daha küçük yaştaki Kim Jong-un ülkenin lideri oldu.

Genelde ailesinden kopuk yaşayan Kim Jong-Nam vaktinin büyük kısmını ülke dışında, Macau, Çin ve Singapur'da geçirdi.

Kim Jong Nam daha önce ailesinin ülkeyi bir hanedan gibi yönetmesine karşı çıkmış ve 2012'de yayımlanan bir kitapta, kardeşinin liderlik özellikleri olmadığını söylediği yazılmıştı.

BBC TÜRKÇE

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