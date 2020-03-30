Kuzey Kore'nin denediği füzelerin kısa menzilli olduğu açıklandı

AA

Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde dün yaptığı denemede kullandığı füzelerin "kısa menzilli" olduğu bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore ordusuna dayandırdığı habere göre, dün Kuzey Kore'nin Wonsan kentinden fırlattığı iki kısa menzilli balistik füze, maksimum 50 kilometre irtifada 410 kilometre yol aldıktan sonra denize düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kim Joon-rak, Kuzey Kore'nin bu sabah yayımladığı fotoğrafların, testin, Ağustos 2019'da denemesini yaptığı çapı geniş çoklu roketatar sisteminin benzeri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuzey Kore de testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırdı.

Güney Kore, tüm dünya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı zorluklarla uğraşırken Kuzey Kore'nin bu askeri eyleminin çok yakışıksız olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore'ye derhal bu tür faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuldu.