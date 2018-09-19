Kuzey Kore roket tesisini kapatmayı şartlı olarak kabul etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin en büyük roket test ve fırlatma tesisini kapatmayı şartlı olarak kabul etti. Güney ve Kuzey Kore liderlerinin bir araya geldiği zirveden, savaşın ayırdığı ailelerden daha fazlasının birleştirilmesi, 2032 Olimpiyatları'na ortak başvuru yapılması ve iki ülkenin tren yollarının birbirine bağlanması gibi önemli kararlar çıktı.
19.09.2018 - 19:16 | Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin en büyük roket test ve fırlatma tesisini kapatmayı şartlı olarak kabul etti.
Güney Kore lideri Moon Jaei-in ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da görüşen Kim, ABD'nin bazı adımlar atması durumunda Tonçang-ri tesisini uluslararası gözlemcilerin önünde kalıcı olarak kapatacak bir anlaşma imzaladı.
Moon, toplantıda, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınmasına gidecek yol konusunda da uzlaştıklarını söyledi.
Kim ise yakın gelecekte Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.
Ziyaret gerçekleşirse, Kim, Seul'a giden ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Çin, iki liderin görüşmesinden çıkan kararı mutlulukla karşıladığını açıkladı ve "iki taraf yeni ve önemli bir ortak zemin buldu" dedi.
Nükleer silahlardan arındırma konusunda ne görüşüldü?
Görüşmenin odak noktası yarımadanın nükleer silahlardan arınmasıydı.
ABD ve Kuzey Kore bu yıl bu yönde adım atma konusunda uzlaşsa da bunun nasıl gerçekleşeceğine dair müzakereler sekteye uğramış durumda.
Kuzey Kore, bugünkü görüşmeyle, bu hedeften vazgeçmediğini dünyaya göstermiş oldu.
Kim, nükleer testlerde kullanılan malzemelerin üretildiği düşünülen bu tesisi, ABD'nin de bazı karşılıklı adımlar atması ile kapatacağını belirtti. ABD'den beklenen adımların, ne olduğu ise açıklanmadı.
Kim, tesisin kapanma işleminin uluslararası gözlemciler eşliğinde gerçekleştirileceğini de ekledi.
BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, bunun mühim bir adım olduğunu söylüyor.
Uydu resimleri bu tesisin yıkımına başlandığını gösterse de uzmanların burada denetimde bulunması büyük bir gelişme olacak.
İki lider ayrıca ülkeleri arasındaki tren yollarını birbirine bağlama ve savaş nedeniyle bölünmüş daha fazla ailenin birbirini görmesini sağlama konusunda da uzlaştı.
Güney ve Kuzey Kore 2032 Olimpiyatları'na da ortak başvuru yapacak.
Moon'un Pyongyang ziyareti, Güney Koreli bir liderin son 10 yıldaki ilk ziyareti oldu.
İki lider böylece Nisan ayındaki tarihi buluşmalarının ardından üçüncü kere bir araya gelmiş oldu.
Donald Trump da zirveden çıkan kararı kutlayan bir Twitter paylaşımında bulundu.
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Kuzey Kore roket tesisini kapatmayı şartlı olarak kabul etti/kuzey-kore-roket-tesisini-kapatmayi-sartli-olarak-kabul-etti-21484692148469
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