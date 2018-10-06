Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Kore ülkesini nükleer silahlardan arındırma sözü vermesine rağmen Washington'un uzak doğudaki müttefik Japonya Kuzey Kore’yi halı çok tehlikeli bir düşman olarak görüyor ve buna karşı Aegis Sahili'ndeki füze savunma bataryalarını tahkim etmeyi planlıyor.

Pompeo, Tokyo'da habercilere yaptığı açıklamada, tarafların ne yapmak istediklerini çok anlayabilmek için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gideceğini söyledi. Pompeo, geçen haziranda ABD Başkanı Bush ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı birinci zirve görüşmesinden sonra Kuzey Kore Lideri ile, ikinci zirvenin yeri ve zamanının tespiti konusunu görüşeceğini söyledi.

Pompeo'nun son Pyongyang ziyareti, Kuzey Kore'nin ABD'nin isteklerini 'gangestervari istekler' olarak nitelemesi sebebiyle Başkan Trump tarafından iptal edilmişti.

Pompeo, nükleer silahlarını terk edene kadar uluslararası yaptırımların sürmesinde ısrar etmesi Kuzey Kore'yi kızdırmıştı.

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