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Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor

ABD'de, 3 Kuzey Kore vatandaşı bilgisayar korsanı hakkında, 1.3 milyar dolar değerinde soygun girişimi suçlamasıyla dava açıldı.

Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor
BBC TÜRKÇE
- DoJ
Kim Il, Park Jin Hyok, ve Jon Chang Hyok

ABD'de, 3 Kuzey Kore vatandaşı bilgisayar korsanı hakkında, 1.3 milyar dolar değerinde soygun girişimi suçlamasıyla dava açıldı.

Amerikalı yetkililerin gözetiminde olmayan bu üç kişi, zararlı dijital paraları piyasaya sürmekle de suçlanıyor.

Söz konusu üç kişi, Türkiye dahil 99 ülkede binlerce bilgisayarı etkileyen Wannacry siber saldırısının da düzenleyecileri arasında gösteriliyor. Wannacry saldırısı, İngiltere ve İskoçya'da Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) çökmesine neden olmuştu.

Suçlamaları açıklayan, Adalet Bakanlığı'nın en üst düzey isimlerinden John Demers, Kuzey Kore'nin "bayrağı olan bir suç örgütüne dönüştüğünü" söyledi.

Kim Il, Park Jin Hyok, ve Jon Chang Hyok isimli üç şüpheli, iddianamede, bankaları dolandırmak için plan yapmakla suçlanıyor.

Suçlanan Kuzey Korelilerden Park Jin Hyok isimli kişi, Sony Entertainment şirketine yapılan hacker saldırısındaki rolü nedeniyle de suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu kişilerin, Kuzey Kore askeri istihbaratına bağlı olarak görev yaptıklarını kaydetti.

John Demers, davaya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Kuzey Kore ajanları, silah yerine bilgisayar kullanarak ve nakit yerine kripto para hırsızlığı yaparak, dünyanın bir numaralı banka soyguncuları oldular" dedi.

Suçlanan üç kişinin, Kuzey Kore'de oldukları düşünülüyor.

Kanada ve Amerika pasaportları olan 37 yaşındaki Ghaleb Alaumar isimli bir kişi ise ayrı bir davada, bu üçlünün çaldığı paraları aklamakla suçlanıyor. ABD'li yetkililer bu kişinin suçlamaları kabul ettiğini duyurdu.

Kuzey Koreli hackerların, ABD Savunma Bakanlığı ile devletten enerji ihalesi alan şirketleri de hedef aldığı kaydediliyor. Bazı Pentagon çalışanlarının, kimlik hırsızlığı tuzaklarına düştüğü de iddianamede yer alan bilgiler arasında.

Siber suçlar muhabiri Joe Tidy'nin analizi

Devletler, siber saldırı silahını genel olarak üç amaç için kullanıyor; casusluk, fikir hakkı hırsızlığı yapmak ve karşı ülkenin politika araçlarına müdahale etmek için.

Ancak bu iddianame, Kuzey Kore'nin buna bir amaç daha eklediğini gösterdi. Siber saldırı yoluyla para elde etmek. Hatta siyasi olarak izole edilmiş olan bu devlet, siber saldırı yoluyla para elde etmeye diğer sebeplerden daha fazla önem veriyor.

Adalet Bakan yardımcısı John Demers'ın belirttiği gibi, Kuzey Koreli hackerlar "dünyanın bir numaralı banka soyguncuları"

Kuzey Kore siber saldırı yeteneğini, tekrar tekrar, zorda olan ekonomisini desteklemek için kullandı.

Bu saldırılar sonuç da verdi. Son banka hacklemeleri ile 1 milyar dolardan fazla gelir ettiler.

https://www.youtube.com/watch?v=j03AQf1qYgs&feature=emb_title

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