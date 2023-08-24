Kuzey Kore’nin uzaya casus uydu fırlatma girişimi ikinci kez başarısız oldu

Kuzey Kore’nin uzaya casus uydu fırlatma girişimi ikinci kez başarısız oldu

Kuzey Kore’nin uzaya casus uydu fırlatma girişimi ikinci kez başarısız oldu Yaklaşık üç ay önce ilk kez uzaya casus uydu gönderme girişiminde bulunan Kuzey Kore'nin çabaları ikinci kez başarısız oldu.

Yaklaşık üç ay önce ilk kez uzaya casus uydu gönderme girişiminde bulunan Kuzey Kore’nin çabaları ikinci kez başarısız oldu.

Devlet medyasının aktardığına göre, Perşembe sabahı gerçekleşen deneme, uçuşun üçüncü aşamasında başarısızlıkla sonuçlandı.

Kuzey Kore uzay ajansı, Ekim ayında tekrar deneme yapacaklarını belirtti.

Güney Kore, roketin yerel saatle 03.50 civarında atıldığını ve Çin ana karası ile Kore yarımadası arasındaki Sarı Deniz üzerinde uluslararası hava sahasından uçtuğunu söyledi.

Japonya’nın en güneyindeki Okinawa bölgesinde roketin fırlatılması sonrasında acil uyarı sistemleri devreye sokuldu. Halk kapalı alanlara sığınmaları konusunda uyarıldı. Uyarı 20 dakika sonra kaldırıldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, fırlatmayı kınadı ve “Bu gibi davranışlar BM kararlarına aykırı. Sert şekilde protesto ediyoruz” dedi.

ABD ise Kuzey Kore'nin "daha fazla tehditkar faaliyetten kaçınmasını" istedi ve Pyongyang yönetimini diplomasiye davet etti.

Perşembe günkü başarısızlık Pyongyang için hayal kırıklığına neden olsa da programda ilerleme kaydedilmiş gibi görünüyor.

Devlet kontrolündeki haber ajansı KCNA’da yer alan bir haberde, başarısızlığın uçuşun üçüncü aşamasında acil patlama sistemindeki bir hatadan kaynaklandığı belirtildi ve sorunun "büyük olmadığını" ifade edildi.

Görünüşe göre uyduyu taşıyan roket, önceki denemede olduğundan daha fazla uçtu.

Pyongyang'daki yetkililer Mayıs ayındaki başarısız denemeyi "en ciddi başarısızlık" olarak tanımlamış ve tekrar deneyeceklerini açıklamıştı.

Perşembe günkü fırlatma, ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinin Washington'da tarihi bir zirve yapmasından günler sonra gerçekleşti.