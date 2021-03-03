Kuzey Makedonya'da evsizlerin sayımına başlandı

AA

Başkent Üsküp'te bulunan "Evsiz aileler için destekli yaşam kabul merkezi"nde başlayan sayım çalışmalarına Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yagoda Şahpaska ve Devlet İstatistik Ofisi Müdürü Apostol Simovski katıldı.

Şahpaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, nüfus sayımı ile elde edilecek verilere dayanarak, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap verecek politikaların üretilebileceğine işaret etti.

Simovski ise diasporadaki vatandaşların sayımı için açılan internet sitesine bugüne kadar 18 bin kişinin başvuru yaptığını ve yanlış bilgilerin sisteme girilemeyeceğini kaydetti.

Kuzey Makedonya, 1 Mart'ta diasporada bulunan vatandaşların sayımına çevrimiçi bir sistem aracılığıyla başlamıştı. Bu süreç diğer sayım süreciyle birlikte 21 Nisan'da sona erecek. 1-15 Mart tarihlerinde ise Kuzey Makedonya Ordusunun ülke içi ve dışındaki mensupları, hapishane, ceza infaz kurumları ve ıslahevlerinde bulunan mahkumlar ve evsizlerin sayımı gerçekleştirilecek.

Ülkede ikamet eden diğer vatandaşların sayımı ise 1-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak.