Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı Yahya Kemal Kolejinin Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin'e karşı açtığı manevi tazminat davası, Emin'in lehine sonuçlandı.

Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu
AA

Üsküp Asliye Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti FETÖ iltisaklı okul tarafından Emin'e isnat edilen tüm suçlama ve iddiaları tamamen mesnetsiz bularak reddetti.

Yahya Kemal Kolejinin mahkeme masraflarını ödemesine hükmedilen kararda, davacının 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı olduğu bildirildi.

Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolejin 2018 yılında 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamaları çerçevesinde Gostivar şehrindeki Vizyon Üniversitesinde düzenlenen Yahya Kemal Beyatlı Paneli'nde yaptığı bir açıklamadan dolayı kendisine dava açtığını aktardı.

"Yahya Kemal'in adının FETÖ okullarında kullanılmasının kendilerini rahatsız ettiğini, bu adın kirlenmemesi ve kullanılmaması için hukuki ve diğer alanlarda ne yapılması gerektiği" yönünde bir açıklaması olduğunu anımsatan Emin, bunun ardından FETÖ iltisaklı okulun Şubat 2019'da kendisine bir mektup gönderdiğini anlattı.

Mektupta, kolejin kendisinden "iftira ve itibar zedelemesi nedeniyle özür talep ettiğini" aktaran Emin, buna cevap vermemesinin ardından kendisine karşı 600 bin Denar (yaklaşık 10 bin avro) manevi tazminat açtıklarını kaydetti.

Emin, davanın kararının taraflara iletildiğini ve suçlamaların mesnetsiz olduğu gerekçesiyle kendisi hakkındaki tüm suçlamaların reddedildiğini ifade etti.

Ana duruşmada davacı tarafın yaşanan tüm bu süreçte kolejin çok zarar gördüğünü anlattığını aktaran Emin, davacıların özellikle kendisinin yaptığı açıklamadan sonra kamuoyunda oluşan etkiden dolayı Gostivar ve Ustrumca'daki okulu kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdiklerini de belirtti.

Gerek MATÜSİTEB ve şahsı gerekse temsil ettiği diğer kurumlar olarak FETÖ konusundaki tavizsiz mücadelelerini devam ettireceklerini vurgulayan Emin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Türk toplumu dışında Arnavut ve diğer toplumlara FETÖ'nün ne olduğunu ve nasıl bir tehlike arz ettiğini, ileride nasıl bir duruma gelebileceğini her fırsatta ve her ortamda anlatmaya gayret ediyoruz. Kaldı ki 15 Temmuz gecesinden itibaren MATÜSİTEB olarak kayıtsız şartsız, tüm üye derneklerimiz net tavır ortaya koymuş ve demokratik yolla seçilen hükümetin yanında durmuştur. FETÖ'ye karşı tavizsiz karşı duruş göstermiş ve demokrasi nöbetleri düzenlenmiştir."

- AA'ya karşı açtıkları davayı da kaybetmişlerdi

Bu arada, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesinin, AA'nın Arnavutça ve Makedonca yayın merkezi olan AA Üsküp Temsilciliğine karşı açtığı tazminat davası da Kasım 2019'da AA lehine sonuçlanmıştı.

Ülkedeki FETÖ iltisaklı kurumların, başka kişi ve kurumlara karşı davaları da kaybettikleri bilinirken, birçok davanın da halen sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden göçmen ailelere birleştirme sözü verdi - Haberler
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan göçmen ailelere birleştirme ...
Çin gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek
DÜNYAÇin gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı ...
SON DAKİKA: FBI: Tarihin en kara günü! 2 ajan öldürüldü, 3 ajan yaralandı
DÜNYAFBI: Tarihin en kara günü
DEJAVU! 2020 felaketleri böyle başlamıştı! Son dakika: Durdurulamıyor
DÜNYAAvustralya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor!
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a davet!
DÜNYABakan Akar'dan Yunanistan'a davet!
DSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
DÜNYADSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
Rusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' uyarısı!
DÜNYARusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' ...
Son dakika haberler: Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
Biden geldi, gerilim düştü! Son dakika: ABD'den İran'ı rahatlatan hamle
DÜNYAABD, uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti!
YASAKLANDI| Son dakika: İtalyan belediye başkanından tuhaf karar
DÜNYAİtalyan belediye başkanı duyurdu: Korona yasak!