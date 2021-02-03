Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu

AA

Üsküp Asliye Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti FETÖ iltisaklı okul tarafından Emin'e isnat edilen tüm suçlama ve iddiaları tamamen mesnetsiz bularak reddetti.

Yahya Kemal Kolejinin mahkeme masraflarını ödemesine hükmedilen kararda, davacının 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı olduğu bildirildi.

Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolejin 2018 yılında 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamaları çerçevesinde Gostivar şehrindeki Vizyon Üniversitesinde düzenlenen Yahya Kemal Beyatlı Paneli'nde yaptığı bir açıklamadan dolayı kendisine dava açtığını aktardı.

"Yahya Kemal'in adının FETÖ okullarında kullanılmasının kendilerini rahatsız ettiğini, bu adın kirlenmemesi ve kullanılmaması için hukuki ve diğer alanlarda ne yapılması gerektiği" yönünde bir açıklaması olduğunu anımsatan Emin, bunun ardından FETÖ iltisaklı okulun Şubat 2019'da kendisine bir mektup gönderdiğini anlattı.

Mektupta, kolejin kendisinden "iftira ve itibar zedelemesi nedeniyle özür talep ettiğini" aktaran Emin, buna cevap vermemesinin ardından kendisine karşı 600 bin Denar (yaklaşık 10 bin avro) manevi tazminat açtıklarını kaydetti.

Emin, davanın kararının taraflara iletildiğini ve suçlamaların mesnetsiz olduğu gerekçesiyle kendisi hakkındaki tüm suçlamaların reddedildiğini ifade etti.

Ana duruşmada davacı tarafın yaşanan tüm bu süreçte kolejin çok zarar gördüğünü anlattığını aktaran Emin, davacıların özellikle kendisinin yaptığı açıklamadan sonra kamuoyunda oluşan etkiden dolayı Gostivar ve Ustrumca'daki okulu kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdiklerini de belirtti.

Gerek MATÜSİTEB ve şahsı gerekse temsil ettiği diğer kurumlar olarak FETÖ konusundaki tavizsiz mücadelelerini devam ettireceklerini vurgulayan Emin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Türk toplumu dışında Arnavut ve diğer toplumlara FETÖ'nün ne olduğunu ve nasıl bir tehlike arz ettiğini, ileride nasıl bir duruma gelebileceğini her fırsatta ve her ortamda anlatmaya gayret ediyoruz. Kaldı ki 15 Temmuz gecesinden itibaren MATÜSİTEB olarak kayıtsız şartsız, tüm üye derneklerimiz net tavır ortaya koymuş ve demokratik yolla seçilen hükümetin yanında durmuştur. FETÖ'ye karşı tavizsiz karşı duruş göstermiş ve demokrasi nöbetleri düzenlenmiştir."

- AA'ya karşı açtıkları davayı da kaybetmişlerdi

Bu arada, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesinin, AA'nın Arnavutça ve Makedonca yayın merkezi olan AA Üsküp Temsilciliğine karşı açtığı tazminat davası da Kasım 2019'da AA lehine sonuçlanmıştı.

Ülkedeki FETÖ iltisaklı kurumların, başka kişi ve kurumlara karşı davaları da kaybettikleri bilinirken, birçok davanın da halen sürdüğü öğrenildi.