Kuzey Makedonya'daki Türk parti lideri Saraç, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti

AA

Saraç, yayımladığı tebrik mesajında, Kuzey Makedonya Türklerinin ve kendisinin, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan’ı en iyi dileklerle kutladığını belirtti.

Bu görevin Türk-İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Saraç, "Cumhur ittifakı içerisinde gözümüzün nuru olan, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiğiniz hizmetlerin daha da büyük olacağını inanıyoruz ve 2023 hedefine ulaşacağınızdan eminiz." ifadesini kullandı.

Saraç, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yedi düvelin yeni stratejilerle yürüttüğü alicengiz politikalarına karşı, gösterdiğiniz gayret ve mücadele takdire şayandır ve bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu yolda bize herhangi bir görev düşerse, kayıtsız, şartsız emrinizde olduğumuzu bilmenizi isterim. Ana vatan sevdamız her şeyden üstündür."

Varlık mücadelelerini, milli ve manevi değerleri ayakta tutarak devam ettireceklerini vurgulayan Saraç, "Bu duygu ve düşünceler içerisinde tekrar görevinizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz eder, sağlık, afiyet ve uzun ömürler dilerim." değerlendirmesinde bulundu.