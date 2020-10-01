Kuzey Makedonya’da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi - ÜSKÜP

Başkent Üsküp’te 85'inci kez düzenlenen bisiklet gezisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi."Yeterli Çoğunluk" hareketinin ilk olarak San Francisco’da, 25 Eylül 1992'de, yaklaşık elli kadar bisikletçiyle başlattığı bu inisiyatif dünyanın üç yüzden fazla şehrinde genellikle her ayın son cuma günü düzenleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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