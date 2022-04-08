Kuzey Marmara'da feci kaza: 3'ü ağır, 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. M.P. idaresindeki 34 TF 0187 plakalı otomobil, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücü M.P. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.Ö., Y.Ö. ve Ö.Y., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Ö.Y. isimli şahsın tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar, yerde ambulans bekleyen bir yaralıyı, muşamba ve çarşaf yardımıyla sağanak yağmurdan korumaya çalıştı. Hastanede tedaviye alınan M.P., İ.Ö. ve Y.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında İstanbul istikametinde trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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