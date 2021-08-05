Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, 41 LC 316 plakalı sıvı deterjan yüklü tanker, Silivri sapağı öncesi Edirne istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Kaza nedeniyle tanker sürücüsü yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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