Kuzey Suriye'deki Kürt yönetiminden Esad'a: 'Irkçı politikalar sadece Suriye'yi bölmek isteyenlerin işine yarar'

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Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden ABD destekli Kürt yönetimi, Şam yönetiminden gelen "Merkezi hükümete bağlanmazlarsa güç kullanırız" açıklamasına tepki gösterdi. Eylül ayında Rojava'da oluşturulan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Diyalog yoluyla çözümden yanayız" denildi.
Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüb dün Şam'da İran ve Irak Genelkurmay Başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısında konuşmuş ve Suriye topraklarının tamamının merkezi hükümetin yönetimi altına gireceğini söylemişti.
Eyüb, Kürt silahlı gücü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki toprakların geri alınacağını ifade etmiş ve "Bu iki şekilde yapılabilir: Ya uzlaşıyla olacak, ya da askeri operasyonlar yoluyla" demişti.
Eyüb, ayrıca Kürt güçlerinin elinde kalan son kartın da ABD'nin verdiği destek olduğunu ifade etmişti.
Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetiminde yapılan yazılı açıklamada ise "Savunma Bakanı'nın SDG'ye yönelik açıklamaları, Şam'ın ırkçı politikalarının devamı niteliğindedir. Bu yaklaşım ülkeyi felakete sürükler. SDG'ye karşı kullanılan tehditkâr dil, sadece ülkeyi bölmek isteyen güçlerin işine yarar" dendi.
ABD'nin de desteklediği SDG güçleri ülkenin doğusunda IŞİD'in elinde kalan son yerleşim yeri olan Bağuz'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
SDG'den bugün yapılan açıklamalarda, Bağuz'da yüzlerce yaralı IŞİD militanının gözaltına alındığı belirtildi. SDG açıklamasında gözaltına alınan IŞİD savaşçıları arasında çok sayıda yabancı uyruklu militan olduğu da ifade edildi.
SDG sözcüsü Mustafa Bali, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamalarda, gözaltına alınan militanların Bağuz'dan Haseke'ye götürüldüklerini söyledi.
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