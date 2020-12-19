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Kuzey ve Yıldız'ı acı bir sınav daha bekliyor!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 44. bölümünde Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir. Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır. Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar. Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Kuzey ve Yıldız'ı acı bir sınav daha bekliyor!
HABERTURK.COM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 44. bölümünde Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir. Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır.

Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar. Kuzey, bir yandan Yıldız’ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini-hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır. Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey’e ağır gelse de umurunda değildir. O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir. Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 44. Bölüm Tanıtımları;

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