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HaberlerTelevizyonKuzey ve Yıldız'ı bekleyen tehlike ne? kuzey yıldızı ilk aşk yeni bölüm tanıtım
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Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen tehlike ne?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 52. bölümünde Mine'nin sürprizi herkeste soğuk duş etkisi yaratmıştır. Yıldız'ın sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi için canını dişine takan Kuzey için mücadele edeceği bir cephe daha açılmıştır. Ama Kuzey, yılmaz. Ailesi için elinden geleni yapmaya devam eder. Kuzey ve Yıldız, çareyi uzaklaşmakta bulsa da bıraktıkları hayat, eskisi gibi devam edemeyecektir. Tehlike ise yine en beklenmedik zamanda yine kendini gösterecektir. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen tehlike ne? kuzey yıldızı ilk aşk yeni bölüm tanıtım
Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen tehlike ne?
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HABERTURK.COM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 52. bölümünde Mine'nin sürprizi herkeste soğuk duş etkisi yaratmıştır. Yıldız'ın sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi için canını dişine takan Kuzey için mücadele edeceği bir cephe daha açılmıştır. Ama Kuzey, yılmaz. Ailesi için elinden geleni yapmaya devam eder.

Bir süre stresten uzak kalmak ona da Yıldız'a da çok iyi gelecektir. Kuzey ve Yıldız, çareyi uzaklaşmakta bulsa da bıraktıkları hayat, eskisi gibi devam edemeyecektir. Herkes adeta çil yavrusu gibi dağılmıştır. Kızlar, sürpriz isimlerle birlikte kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurken Sefer de birdenbire kendini sokaklarda bulmuştur. Tehlike ise yine en beklenmedik zamanda yine kendini gösterecektir.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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