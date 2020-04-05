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Kuzey Yıldızı 28. yeni fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. bölümü ile ekranlara geldi. Kuzey Yıldızı son bölümde Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Peki Kuzey Yıldızı 28. yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair detaylar...

Kuzey Yıldızı 28. yeni fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı 28. yeni fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır.

 

KUZEY YILDIZI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir.

Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır.

Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir. Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister.

Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avucunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında onu neyin beklediğini kimse bilmemektedir.

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