Ünlü oyuncunun kocası tutuklandı 0:00 / 0:00

Kuzey Yıldızı dizisinde gösterdiği başarılı performanstan sonra şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Gizem rolü ile aramızda olan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hayatının şokunu yaşadı.

EŞİ TUTUKLANDI

Ortaya çıkan iddialara göre; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ!

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş konu ile alakalı bir açıklama yapmazken, Instagram hesabından çalışırken fotoğrafını paylaştı. Kocası ile ilgili paylaşımda bulunmayan ismin, ilerleyen vakitlerde açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.