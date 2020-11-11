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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüm 2. fragman yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da Resul dindar sürprizi

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ın hamamda doyasıya eğlendiği neşeli anların ekrana geldiği tanıtımda Resul Dindar sürprizi seyircileri şaşırtıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüm 2. fragman yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. bölüm 2. tanıtımında; Yıldız ile Resul Dindar'ın düeti kulakların pasını silerken, Kuzey'in kıskanç bakışları dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Bulut'u hayatından tamamen çıkardı. Sefer ve Pembe ise soyguncuların kaçırdığı Nahide'yi kurtarmak için harekete geçti. Ekip, Nahide'yi kurtarırken aynı zamanda çalınan altınları da geri aldı. Operasyonun sonunda Pembe'nin girdiği tehlikeli macera, Doktor Cihan'ın tepkisine yol açtı.

Gördüğü tepki karşısında sinirlenen Pembe yüzüğü attı ve aralarındaki ilişkiye nokta koydu. Kuzey ile Yıldız'ın ilişkisinde ise artık her şey yoluna girmiş, evlilik hazırlıkları için ilk adım atılmıştı ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardı.

Yıldız'ı Yaşar'dan isteyen Kuzey, bir kez daha olumsuz yanıt aldı. Evliliklerine izin vermesi için tek şartı, Kuzey'in zorlu sınavlardan geçerek aşkını ispatlamasıydı. Mavişine olan aşkı için her görevin üstesinden gelen Kuzey, son sınavında yükseklik fobisi yüzünden zor anlar yaşadı.

Tüm cesaretini toplayarak Yıldız'a uzanan bir tahtanın üzerine çıkan Kuzey, korkusuna rağmen yürümeye başladı. Tam yolu tamamlayıp Yıldız'a ulaşacağı sırada ise dengesini kaybedip aşağı düşünce herkes büyük bir korku yaşadı. Bütün zorlu sınavların sonunda Kuzey, Yaşar'dan onay almayı başardı. Kuzey'den Yıldız'ın elini hiç bırakmayacağına dair söz isteyen Yaşar, evlenmelerine izin verdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. Bölüm 2. Tanıtımı;

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