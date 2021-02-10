Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"BİZ EVLENDİK!"

Restoranın yeni sahibi Halil İbrahim'in dikkat çektiği tanıtımda Yıldız'ın restoranının yeni hali herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Yıldız'ın şişmanlayan hali izleyenlerin yüzünü güldürürken, Mine'nin evlilik haberine Kuzey'in vereceği tepki şimdiden büyük merak konusu oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 50. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ın hamilelik haberiyle bütün aile büyük bir sevinç yaşarken, Kuzey ile Yıldız çifti de gelecek bebekleri için tatlı bir heyecan yaşıyordu. Diğer tarafta evlenmeyi dört gözle bekleyen Poyraz ve Kamer de, kız isteme merasiminin bir an önce gerçekleşmesini istiyordu. Tam bekledikleri an yaşanırken, Kuzey'in Kamer'i vermeyerek itiraz etmesi herkesi şaşırttı. Kuzey, kendisinin kız isteme sürecinde yaşadıklarını hatırlayarak, Poyraz'ı zorlamaya karar verdi.

Bebek sürprizi Kuzey ile Yıldız'ın tüm hayatını değiştirmeye başlarken, doktorun söyledikleriyle Kuzey, Yıldız'ı korumak için adeta olağanüstü hal başlattı. Doktor, Yıldız'ın hamilelik sürecinde çok dikkat etmesi ve stresten uzak kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Yıldız'ın artık çalışmasını istemeyen Kuzey, restoranı devralarak koruma tedbirlerine başladı ve Yıldız'ı eve gönderdi.

Nahide'nin başlayan sancıları herkese panik dolu anlar yaşatırken, Sefer'in telaşı ekran başındaki izleyicilerin yüzünü güldürdü. Nahide'nin sonunda doğumu başladı ve çiftin bir kız bebeği dünyaya geldi. Finalde ise yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kuzey'in kızları evde yokken Yıldız, restorana gidip Kuzey'e bakmak istedi ancak evden çıktığında yere düştü. Acı içinde kalan ve sesini kimseye duyuramayan Yıldız'ın hali korku dolu anlara sahne oldu.