Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 54. yeni bölümü sonrası gözler yeni fragmana çevridli...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 55. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 54. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Nahide ve Sefer'in dağılmış hallerinin dikkat çektiği bölümde gençler, Rus mafyasının elinde zor anlar yaşıyor.
Kuzey, kaçırılan gençlerin yardımına koşarken, Yıldız da olayların içine dahil oluyor.
Kocasının kaçırıldığını öğrenen Yıldız, Kuzey'i kurtarmak için harekete geçerken, heyecan giderek yükseliyor.
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