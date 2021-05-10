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'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta eğlenceli anlar

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle ekran başındaki izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Resul Dindar'ın sürpriz konukluğuyla renklenen bölümde Kuzey'in belgesel çekme macerası neşeli dakikalara sahne oldu

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta eğlenceli anlar - Magazin haberleri
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta eğlenceli anlar
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HABERTURK.COM

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle ekran başındaki izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Resul Dindar'ın sürpriz konukluğuyla renklenen bölümde Kuzey'in belgesel çekme macerası neşeli dakikalara sahne oldu. Yıldız'ın istediği bahçeyi yapabilmek için harekete geçen Kuzey, Ruhi ve Poyraz'ın, evin bahçesinde bir kafatası bulması ise işleri karıştı. Poyraz, kazdıkları topraktan çıkan kafatası yüzünden ak sakallı dede görmeye başladığını söylerken, ona inanmayan Kuzey de finalde ak sakallı dede ile karşı karşıya geldi. Kuzey, büyük bir şok ve korku yaşarken, ürkütücü görüntüsüyle ak sakallı dede izleyenleri de şaşırttı.

İşte Kuzey'in korku dolu anları;

KUZEY'İN YÖNETMENLİK MACERASI

Hayatına renk katmak isteyen Kuzey'in, 'Ordu'nun Dereleri' adlı bir belgesel çekmeye başlaması yeni bir macerayı beraberinde getirdi. Evine misafir olarak gelen Resul Dindar'ı da belgeseline dahil eden Kuzey, yönetmen olarak yoğun çalışmalara başladı. Belgesel çekimleri renkli anlara sahne olurken, Yıldız da Resul Dindar ile bir klip çekmek istedi. Yıldız, Resul Dindar ile birlikte kamera karşısına geçti.

Ordu'nun Dereleri;

Yıldız ile Resul Dindar'ın klibi;

RESUL DİNDAR, ORMANDA KAYBOLDU

Resul Dindar'ın konuk olduğu set gününün akşamında ekip, şelale başında mangal yaktı. Hazırlanan yemekleri yedikten sonra Resul Dindar, ona eşlik eden Ruhi ile birlikte yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında ormanda garip sesler duyan Ruhi, korkuyla kamp alanına geri döndü ve Resul Dindar'ı ormanda tek başına bıraktı. Resul Dindar'dan haber alamayan ekip, onu bulana kadar büyük bir panik yaşadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, final bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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