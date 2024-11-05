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        Haberler Spor Voleybol Kuzeyboru: 3 - Dinamo Zagreb: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Kuzeyboru: 3 - Dinamo Zagreb: 1 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kuzeyboru sahasında konuk ettiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:19
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        Kuzeyboru, Dinamo Zagreb'i devirdi!
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        Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında ağırladığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.

        Salon: Aksaray

        Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)

        Dinamo Zagreb: Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)

        Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16

        Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)

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