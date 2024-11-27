Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Kuzeyboru: 3 - Volley Mulhouse Alsace: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Kuzeyboru: 3 - Volley Mulhouse Alsace: 1 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini, 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeyboru, evinde avantajı aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzeyboru, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Fransız ekibi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-1 mağlup etti.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 10 Aralık'da Fransa'da oynanacak.

        Salon: Aksaray

        Hakemler: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)

        Volley Mulhouse Alsace: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)

        Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23

        Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme