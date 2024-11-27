Kuzeyboru: 3 - Volley Mulhouse Alsace: 1 | MAÇ SONUCU
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini, 3-1 yendi.
Kuzeyboru, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Fransız ekibi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-1 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 10 Aralık'da Fransa'da oynanacak.
Salon: Aksaray
Hakemler: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)
Volley Mulhouse Alsace: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)
Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23
Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)