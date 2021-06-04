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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 4 Haziran Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam yeni bölümüyle bir kez daha izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir eğlenceye sahne olan programın bu akşamki konuları da belli oldu. İşte 4 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konuk listesi...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 4 Haziran Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4 Haziran konukları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak'ın Kuzeyin Oğlu Volkan Konak eğlence programı araştırılıyor. İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 4 Haziran konuğu Şevval Sam olacak.

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