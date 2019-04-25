Kuzgun 11. son bölümde Kuzgun babasının ölümüne dair çok önemli bir iz bulacaktır. Bu izin ardından ortaya çıkacak şoke edici gerçeklerle Dila ve Kuzgun sarsıcı yüzleşmeler yaşayacaklardır. İşte, Kuzgun 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KUZGUN 12. BÖLÜM TANITIMI

KUZGUN 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun ve Dila şoke edici gerçeklerle yüzleşiyor!

Dila, Behram’ın Kuzgun’u öldürebileceği düşüncesiyle korku ve endişe içindedir. Kuzgun’u ansızın karşısında görünce ikisi arasında hiç beklenmedik bir yakınlaşma yaşanır. Dila’nın sevgisi, Kuzgun’un dilindeki mührü ilk kez çözer. Öte yandan Kudret’in yönlendirmeleriyle Behram’ın kim olduğunu öğrenmek isteyen Dila’nın, Kuzgun’un duvarlarını aşması gerekmektedir. Bora’ya cezasını vermeye kararlı olan Kuzgun, ona çok açık bir mesaj gönderir. Ali de Bora’nın karşısına çıkar ve onunla yüzleşir. Diğer yandan Behram’ın Derviş çıkmasıyla Kuzgun, hayatının sorusuyla başbaşa kalır. Kuzgun, babasının gerçek ölüm nedenini araştırmaya başlar ve ilk olarak Meryem’in kapısını çalar.

Kuzgun, yirmi yıl önce zorla alınıp götürüldüğü baba evinin kapısının önünde hayatının adımlarından birini atacaktır. Kuzgun’un babasının ölümünü araştırdığını öğrenen Dila, Kuzgun’a yardımcı olur. Kuzgun’un babasının ölümüne dair bulduğu ipucu, Kuzgun’u harekete geçirir. Bu arada Bora da, gazetede karşı karşıya geldiği Kumru’ya, babası Yusuf’un ölümüyle ilgili çarpıcı sözler sarf eder ve aklına şüphe tohumları eker. Dila’nın Kuzgun’la evliliğini hiçbir şekilde onaylamayan Rıfat, içinde olduğu ruh halinin de etkisiyle Şermin’in eline çok büyük bir koz ve güç verir.

Kuzgun, babasının ölümüyle alakası olduğunu düşündüğü hapishane müdürünün bir düğüne katılacağını öğrenir. Dila’nın bu düğünde Kuzgun’u yalnız bırakmaya niyeti yoktur. Bu düğünde Dila ile Kuzgun’un yaşayacağı şok çok büyüktür. Kuzgun babasının ölümüne dair çok önemli bir iz bulacaktır. Bu izin ardından ortaya çıkacak şoke edici gerçeklerle Dila ve Kuzgun sarsıcı yüzleşmeler yaşayacaklardır.