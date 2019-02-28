Kuzgun son bölümü ekranlara geldi. Hemen ardından Kuzgun 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kuzgun'un son bölümünde, Meryem, duygu ve hasret dolu sözleriyle, yirmi yıl boyunca, büyük bir özlemle dönmesini beklediği oğlu Kuzgun’a, yüreğinin sonuna kadar ona açık olduğunu ve sevgisinin sonsuz olduğunu hissettiriyor.

KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından Kuzgun 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meryem yıllar sonra Rıfat’ın karşısına çıkar. Rıfat’a Meryem kocası Yusuf’un hapse girmesine ve yuvasının dağılmasına neden olayları hatırlar. Rıfat’a “O zaman canını almadım ama bu sefer gözümü kırpmam” deyince Rıfat da “Kuzgun’u ben bulmadım. Dilanın hayatını kurtardı” der. Meryem “Senden bir can ve 20 yıl alacağım var. Alnımda ne yazıyor bilmiyorum ama senin alnında ne yazdığını biliyorum. Senin ecelin benim elimden olacak” diyerek çıkar.