Kuzgun 8. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Dila Kuzgun'a karşı ailesini savunduğunu ve babasının işlerini devraldığını söyledi. Behram'ın yönlendirmesiyle Kuzgun Dila'yı onunla evlenmeye mecbur etti. Ancak Kuzgun'un bilmediği şey, Dila'nın organize işler ile işbirliği yapıp hem Behram'ı hem de masadaki herkesi adalaete teslim etmek ile ailesini bu pis işlerden kurtarma yolunu seçtiğiydi. Kuzgun ile Dila arasındaki savaş şimdi başlıyor. Kuzgun 9. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 8. son bölüm özeti haberimizde.

KUZGUN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuzgun 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

KUZGUN 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun ve Dila’nın bir yanı savaş, diğer yanı aşk.

Kuzgun’a savaş ilan eden Dila ilk hamlesini yapar. Kuzgun’la hiçbir şekilde ortak iş yapmayacağını, Kuzgun yerine işleri Ali ile yürüteceğini söyler. İkisinden birisi yenilene kadar, Kuzgun’la dişe diş savaşmaya kararlı olan Dila, ilk kez Terzi Derviş ile karşı karşıya gelir. Babası Rıfat’ın yerinin tek adayı Dila’dır. Derviş, düzeni bozmaması konusunda Dila’yı uyarsa da, Dila ile Kuzgun arasındaki savaş bütün dengeleri altüst eder. Dila’nın aldığı kararların bedeli çok ağır olacaktır.

Öte yandan Kumru, Şermin’in Şeref Dağıstanlı cinayetiyle ilgili kendisine verdiği görüntülerden sonra, bu cinayetin arka planını araştırmaya koyulur. Kumru, bulacağı bilgilerden sonra Bora’nın karşısına çıkar. Kartal ise Ali’yle iş yapmanın en tehlikeli yüzüyle tanışırken, Ali’ye hiç beklemediği bir şekilde borçlanır. Kartal, Ali’ye borçlu olmanın yükünü kendince hafifletmek için elinden geleni yapacaktır. Kuzgun’la arasındaki bağı yok etmek isterken Behram Adıvar’a başkaldıran Dila, artık ölümle yaşam arasında ince bir çizgide yürümektedir. Kuzgun hiç olmayacak bir anda ve zamanda Dila’ya evlenme teklif eder ve Dila’ya “evet” demek dışında bir seçenek bırakmamak için oyununu kurar.

Dila’ya olan hayranlığı her geçen gün daha da artan Bora, Dila’nın Kuzgun’la evlenmesinin önüne geçmek için, Kuzgun’un oyununu bozmak üzere harekete geçer. Artık herkes kılıçlarını çekmiştir. Bu ölüm oyunun içinde bilmeden Kartal da yer alacaktır. Kuzgun’un kendisini köşeye sıkıştırmak için yaptığı hamlelerden sonra, Dila öfkeyle Kuzgun’un kapısını dayanır.

Dila ile Kuzgun arasındaki yüzleşmenin şiddeti, ikisi arasındaki uçurumu giderek derinleştirir. Kuzgun ile Dila’nın birbirlerine karşı başlattıkları savaş, nikah masasında arenasını değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un nefretlerinin ve öfkelerinin gölgesinde bu savaşta hesaba katmadıkları en önemli şey, kalpleri olacaktır.