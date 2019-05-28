Kuzgun, Çarşamba günü 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümde ise; Kumru, içini kemiren şüphelerin ve cevabını bulamadığı soruların peşine düştü. Öte yandan Kuzgun da Selçuk’un Ferman Koruoğlu’na çalıştığını öğremesiyle, Ferman’a ve dolayısıyla babasının akıbetine dair büyük bir ipucu yakaladı. İşte, Kuzgun dizisine dair tüm detaylar...

KUZGUN 16. SON BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

Dila, Kuzgun’u kalbinden vuruyor!

Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.

Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.

KUZGUN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kuzgun dizisinin 16. bölümü ile 29 Mayıs 2019 da sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmesi kararlaştırıldı. Bu durumda Kuzgun dizisinin 2. sezonu ise 17. bölümü ile eylül 2019 da yine Star Tv ekranlarında olacak.