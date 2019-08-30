Kuzgun yeni sezon ne zaman başlayacak

Kuzgun hayranlar\u0131 yeni sezona kilitlendi. Kuzgun yeni sezon ne zaman ba\u015flayacak sorusu merak konusu oldu. Son b\u00f6l\u00fcmde nefesleri kesen sahneler haf\u0131zalara kaz\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Kuzgun un ne zaman ba\u015flayaca\u011f\u0131na dair yap\u0131mc\u0131 Kerem \u00c7atay - Pelin Di\u015fta\u015f tan a\u00e7\u0131klama geldi mi? KUZGUN YEN\u0130 SEZON NE ZAMAN BA\u015eLAYACAK? Yeni Sezonuyla Eyl\u00fcl de Star da! Kuzgun Eyl\u00fcl \u00fcn ka\u00e7\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz belli de\u011fil.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 KUZGUN SON B\u00d6L\u00dcMDE YA\u015eANANLAR Kuzgun, Ferman\u2019\u0131n evinden ald\u0131\u011f\u0131 bir delille Dervi\u015f\u2019e gelir ve ondan bu delille ilgili ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131rmas\u0131n\u0131 ister. \u00c7\u0131kacak sonu\u00e7, Yusuf\u2019un hayatta olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacakt\u0131r. Meryem, Dervi\u015f\u2019in ger\u00e7ekte kim oldu\u011funu \u00f6\u011frenir ve onunla y\u00fczle\u015fir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir \u00f6l\u00fcmle y\u00fczy\u00fcze kal\u0131rken, Kuzgun ile Ali aras\u0131ndaki d\u00fc\u015fmanl\u0131k daha da derinle\u015fecek, Ali, Kartal\u2019\u0131 da ate\u015fe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralar\u0131nda \u015fiddetli bir hesapla\u015fma ya\u015fanacakt\u0131r. Veliaht\u0131 Kuzgun\u2019un Dila\u2019ya hala zaaf\u0131 oldu\u011funu g\u00f6ren Dervi\u015f ise bu durumdan rahats\u0131zd\u0131r. Kuzgun\u2019a taraf\u0131n\u0131 belli etmesi, tercihlerinin a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131yla y\u00fczle\u015fmesi ve Dila\u2019dan uzakla\u015fmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcs\u00fc Dila, \u00f6teki y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcs\u00fc Ali olacakt\u0131r. Dila, kendisinden istenen \u015feyle ilgili \u00e7ok \u00f6nemli bir karar\u0131n e\u015fi\u011fine gelir. Bu karar, Dila\u2019n\u0131n kendisini a\u015fa\u011f\u0131ya att\u0131\u011f\u0131 bir u\u00e7urumdan farks\u0131zd\u0131r. Birbirlerine uzak ama birbirlerinin \u00f6zlemiyle yan\u0131p tutu\u015fan Kuzgun ve Dila i\u00e7in bu kurulan oyun hayatlar\u0131n\u0131 sonsuza kadar de\u011fi\u015ftiren son b\u00fcy\u00fck ad\u0131m haline gelir. En b\u00fcy\u00fck bedeli Kuzgun\u2019un mu Dila\u2019n\u0131n m\u0131 \u00f6deyece\u011fi belli olmayan bu b\u00fcy\u00fck ad\u0131m, g\u00f6z\u00fckara iki a\u015f\u0131\u011f\u0131n i\u00e7lerindeki en a\u011f\u0131r duygularla y\u00fczle\u015fmeleriyle \u015foke edici bir sona yol a\u00e7acakt\u0131r. KUZGUN OYUNCULARI Yap\u0131m: Ay Yap\u0131mYap\u0131mc\u0131: Kerem \u00c7atay - Pelin Di\u015fta\u015fY\u00f6netmen: Bahad\u0131r \u0130nceSenaryo: Burcu G\u00f6rg\u00fcn Topta\u015f - \u00d6zlem Y\u0131lmaz KuzgunBar\u0131\u015f Ardu\u00e7 DilaBurcu Biricik Dervi\u015fSettar Tanr\u0131\u00f6\u011fen MeryemHatice Aslan R\u0131fatLevent \u00dclgen AliAytek \u015eayan KartalCaner \u015eahin KumruAhsen Ero\u011flu \u015eerefErdal K\u00fc\u00e7\u00fckk\u00f6m\u00fcrc\u00fc \u015eermin\u0130pek Erdem SedaDerya Be\u015ferler \u00a0