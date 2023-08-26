Haberler Ekonomi Borsa Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları belli oldu! KZGYO kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları belli oldu! KZGYO kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İnşaat sektöründe hizmet veren Kuzu Grup 'KZGYO' hisse adıyla halka arz oluyor. 21-22-23 Ağustos tarihleri arasında halka arz kapsamında talep toplayan Kuzu Grup GYO 20,76 TL'den işlem görecek. Belirtilen tarihler arasında halka arza katılım gösteren yatırımcılar, "Kuzu Grup GYO halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları ve hissenin işlem göreceği tarih... Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 19:11 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:11 facebook

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Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hatırlanacağı gibi 21-22-23 Ağustos tarihleri arasında halka arz kapsamında talep toplamıştı. Peki, "Kuzu Grup GYO halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları ve dağıtılan lot sayısı...

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KUZU GRUP GYO (KZGYO) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.