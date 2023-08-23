Kuzu Grup halka arz ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Kuzu Grup GYO hangi bankalarda var ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

Kuzu Grup halka arz ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? Kuzu Grup GYO hangi bankalarda var ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin daha halka arzına onay verdi. SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzu Grup Gayrimenkul (KZGYO) 21-22-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka arz oluyor. 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00’da başlayan halka arz talep toplama süreci 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17:00’de sona eriyor. Yüzde 25 halka açıklık oranına sahip Borsa İstanbul'un yeni üyesi olan şirketin halka arz fiyatı 20,76 TL olarak belirlendi. İnşaat sektöründe hizmet veren firmanın halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar “Kuzu Grup halka arz ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak ve hangi bankalarda var” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuzu Grup GYO halka arz detayları…