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Kuzuydu şimdi 'Sultan' oldu

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde restoran işleten ciğer ustası Ali Koçak, aldığı kuzuya kıyamayınca bakmaya başladı. Kuzuya "Sultan" adını veren Koçak, "Onu çok sevdim, evlat gibi bir şey oldu bize. Beraber tatile gittik, piknik yaptık. Yani artık onu kurbanlık olarak değil evlat olarak görüyorum" dedi

20.08.2018 - 13:18 | Güncelleme: İHA

Bursa'da kesilmek üzere satın alınan 'Sultan' isimli kuzuya kıyamayan sahibi Ali Koçak, onu ailesinin bir ferdi haline getirdi. Sultan, sahibiyle birlikte tatile gidiyor, piknik keyfi yapıyor. Koçak'ın yanından bir an olsun ayrılmayan 7 aylık Sultan görenleri hayrete düşürüyor.

 

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde restoran işleten ciğer ustası Ali Koçak, gittiği hayvan pazarında bir kuzu beğenerek aldı. Günler geçtikçe aldığı kuzuyu kesmeye kıyamayan Koçak, kuzuya 'Sultan' ismini verip sahiplendi.

Koçak Ailesi'nin de yakından ilgilenip sevgi beslediği Sultan girdiği her ortamın adeta maskotu oldu. Çocukların en yakın arkadaşı olan Sultan onlara kısa sürede alıştıktan sonra onlarla koşup oynamaya başladı.

'ÖLENE KADAR BİZİMLE YAŞASIN'

Koçak'ın kuzusu Sultan'a olan bağlılığı aylar geçtikçe arttı. Koçak Ailesi çıktıkları tatilde Sultan'ı kimseye bırakmadır. Aile fertleriyle pikniğe giden Sultan'ın zaman zaman evde banyo keyfi yaptığı da öğrenildi. Ali Koçak, "İşim gereği kuzularla aram pek iyidir. Kendim de ciğer ustasıyım. Sultan'la aramızda farklı bir bağ oluştu. Bu çok farklı bir şey. Onu çok sevdim, evlat gibi bir şey oldu bize. Beraber tatile gittik, piknik yaptık. Yani artık onu kurbanlık olarak değil evlat olarak görüyorum. Onu kesmeyeceğim, ölene kadar benimle yaşasın'' diye konuştu.

SULTAN DA KOÇAK AİLESİ'NİN BİR AN OLSUN PEŞİNDEN AYRILMIYOR

Yaşam tarzından ve ona duyulan ilgiden gayet memnun olan Sultan da, sahibi Ali Koçak ve ailesiyle birlikte oldukça eğlenceli zaman geçirip onların peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

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